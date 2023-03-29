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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصًا .. الصور الأولى لمصابي حادث بلبيس في المستشفى

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث اصطدام سياره ميكروباص بسيارتي نصف نقل ونقل أمام قرية أولاد سيف بمركز بلبيس أسفر عن وفاه 7 أشخاص واصابة 10 أخرين.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

واطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبيه الخاصه بهم وتبين إصابتهم بنزيف بالصدر واشتباه بكسر بالضلوع ونزيف بالمخ وجروح متفرقة مابين سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم تحت الملاحظة الطبيه وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

كما التقى محافظ الشرقية بأسر المصابين واستفسر منهم عن مستوي الخدمة العلاجية المقدمة لهم ، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفي بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مدة اقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم مروع بالشرقية

 قدم محافظ الشرقية خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث ، داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بوصول "ثروت ا م" 40 سنة مصابا بنزيف بالصدر وإشتباة كسر بالضلوع و"ابراهيم ا س" 30 سنة و"أحمد ع م" 35 سنة و"فؤاد س ا" 30 سنة و"محمد ك ا" 15 سنة و"عيسي ع م" 45 سنة و"محمد ا ع" 18 سنة و"وليد ح ع" 42 سنة و"حسن م م" 12 سنة و"عبد الشافي ع ع" 43 سنة مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

و "محمد ز م" 30 سنة و"أحمد ص ع" 40 سنة و"احمد ا" 45 سنة و"صلاح ع ح" 45 سنة و"أحمد م ع" 30 سنة و"احمد غ ز" 30 سنة و"ابراهيم م ا" "جثث هامدة" وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سياره نقل وأخري ميكروباص ونصف نقل بطريق الزقازيق بلبيس امام مزلقان اولاد سيف وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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