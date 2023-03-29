2 درجة مئوية.. العراق تحذر مواطنيها من موجة شديدة البرودة

حذرت ‏الهيئة العامة للأجواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأربعاء، في تقريرها الخاص بتأثر البلاد؛ من موجة انخفاض حادة في درجات الحرارة ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الخميس.

وأفاد التقرير، إن "البلاد سوف تشهد حالة من الانخفاض في درجات الحرارة للأيام الثلاثة المقبلة نتيجة تأثرها بكتل هوائية باردة مرافقة لامتداد مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط وعليه يكون الطقس ليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجبلية للمنطقة الشمالية ويكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم للمنطقتين الوسطى والجنوبية".

وذكر التقرير أن " ذلك سيؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بين (3-6) درجة مئوية، في حين تشهد بعض المحافظات الجنوبية الشرقية ارتفاع قليل في درجات الحرارة فيكون الطقس مغبراً في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد"، مشيراً إلى، أن "الأمطار ستتساقط يوم السبت في المنطقة الشمالية اما في المنطقتين الوسطى والجنوبية تستمر درجات الحرارة بالانخفاض بين 2-4 درجة ثم ترتفع يوم الأحد المقبل".