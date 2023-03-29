ماجد المصري: بشفق على المؤلفين.. الأفكار دلوقتي مهروسة

أكد الفنان ماجد المصري، شعوره بالشفقة على المؤلفين خلال الوقت الحالي لكثرة الأعمال الفنية، حيث أنه أصبح هناك الكثير من المنصات الإعلامية، والمجتمع مطلع على الأعمال الأخرى، وتوارد الأفكار يسبب لك الكثير من المشاكل.

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية اسما ابراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زمن الفن الجميل صنع التاريخ للدراما والسينما بإمكانيات بسيطة وتكنولوجيا لا تذكر، كما أن هذا الجيل كان به كتابة جيدة وإخراج وتأليف وحب تام بين الجميع.

وتابع: "المؤلف مهما كتب حاليا هتكون قريبة.. الأفكار دلوقتي مهروسة، وفي زمن الفن الجميل صنعوا تاريخ من لاشيء، وهذا الزمن لا يتكرر".