ماجد المصري: غادة عبدالرازق نجمة كبيرة وأتمنى نتقابل في مسلسل يكسر الدنيا

أكد النجم ماجد المصري، أن الفنانة غادة عبدالرازق نجمة كبيرة وممثلة على خط عالي جدًا من الرقي في الأداء والصدق التعبيري، موضحا أن هذا ما ظهر في نجاح مسلسل "مع سبق الإصرار".

وأوضح "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها نجمة مهمة جدًا ولا يختلف عليها أحد، منوهًا أن نجاح "مع سبق الإصرار" بسبب التركيبة الجيدة من الممثلين والإخراج، حيث إن المسلسل ضم الكثير من النجوم.

ووجه ماجد المصري، رسالة لها، قائلًا: "أنا بحبك أوي ويارب نجتمع مع بعض قريبا ونعمل مسلسل يكسر الدنيا"، مشيرًا إلى أن عدم ظهورها في أدوار بطولة وكبيرة خلال الفترة الأخيرة لا يقلل من قدرها ونجوميتها.