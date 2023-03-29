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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقة خناقة رانيا يوسف وكيف تاثر برحيل والدته/ فيديوجراف

الفنان فتحي عبدالوهاب
الفنان فتحي عبدالوهاب

حل الفنان فتحي عبدالوهاب ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس "، وتحدث فتحي عبدالوهاب عن كواليس وتفاصيل في حياته الشخصية والفنية .

فتحي عبدالوهاب يروي لحظات قاسية في حياته.. وهذه حقيقة خناقة رانيا يوسف

 

السيلفي الشهير

 

 وعن قصة السيلفي الشهير الخاص به، قال  فتحي عبدالوهاب "الموضوع بدأت بقيامي بتصوير صورة وقمت بنشرها واتسف عليا كتير وقررت أتصور بالشكل ده على طول".

 

أنا من جمهور الكبير أوي 
وقال فتحي عبدالوهاب :"  أنا بحب أجامل صحابي  بالظهور كضيف شرف في الاعمال الفنية والدرامية  للكثير من الفنانين".

وأضاف فتحي عبدالوهاب :"  أنا مبسوط بظهوري كضيف شرف في مسلسل الكبير ، أنا من جمهور أحمد مكي والكبير، وبحترم أحمد مكي جدا ".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات فتحي عبدالوهاب في أحد البرامج التليفزيونية .. تابع الفيديو جراف التالي:

الإعلامية أسما ابراهيم فتحي عبدالوهاب حبر سري القاهرة والناس حياته الشخصية

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