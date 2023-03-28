فتحي عبدالوهاب يروي لحظات قاسية في حياته.. وهذه حقيقة خناقة رانيا يوسف

حل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس "، وتحدث عبد الوهاب عن كواليس وتفاصيل في حياته الشخصية والفنية .

السينما ذكورية

وقال فتحي عبد الوهاب: "فكرة إنتاج الأفلام ليس لها علاقة بالأموال لكنها لها علاقة بموهبة الرؤية الإنتاجية".

وأضاف فتحي عبد الوهاب: "قضية البيئة يمكن أن يتم تحويلها إلى فيلم أو مسلسل لتناول هذه القضية بشكل كبير نظرا لتأثير البيئة وتغير المناخ على الإنسانية".

وتابع فتحي عبد الوهاب: "السينما ذكورية بشكل أكبر وتتناول موضوعات ذكورية بشكل أكبر وتحتاج إلى بطل وليس بطلة".

وعن قصة السيلفي الشهير الخاص به، قال فتحي عبد الوهاب: "الموضوع بدأت بقيامي بتصوير صورة وقمت بنشرها واتسف عليا كتير وقررت أتصور بالشكل ده على طول".

أنا من جمهور الكبير أوي

وقال فتحي عبد الوهاب:" أنا بحب أجامل صحابي بالظهور كضيف شرف في الاعمال الفنية والدرامية للكثير من الفنانين".

وأضاف فتحي عبد الوهاب:" أنا مبسوط بظهوري كضيف شرف في مسلسل الكبير ، أنا من جمهور أحمد مكي والكبير، وبحترم أحمد مكي جدا ".

وتابع فتحي عبد الوهاب:" طوالي مسيرتي الفنية بتعلم كثيرا، وأ|نا راجل مشخصاتي وبحب الشغلانة بتاعتي".

علق الفنان فتحي عبدالوهاب، على حقيقة تصريح سابق له بأن معظم الفنانيين يعانون من الصورة النمطية لهم في عقول الجماهير، مشددًا على أنه يتمنى أن لا تكون تلك الصورة سلبية.

وقال "عبدالوهاب"، ، أن الأدوار الفنية هي ما تكون الصورة النمطية للجمهور تجاه الفنان، مؤكدًا أنه لا يتعرض للصدمات من قبل تعليقات الجمهور على أعماله.

وأوضح أن أي عرض عام من حق من يتلقى أو الجمهور بشكل عام أن يقيم العمل، مؤكدا أن تقييمات الجمهور تتم بشكل معقد ولا يمكن أن نصل إلى أصول أراء الجماهير، حيث إن إيقاع العمل والحالة النفسية للمتفرج تجاه العمل وجدان الجمهور تجاه العمل.

مشاعر قاسية

أكد الفنان فتحي عبد الوهاب، أن شعوره بعد فراق والدته، إحساس صعب التعبير عنه ببعض الكلمات، قائلا "مشاعر قاسية لا يمكن وصفها".

وأوضح "عبدالوهاب"، أنه بعد رحيل والدته الحياة أصبحت مظلمة، كأنها ليست الحياة الطبيعية التي كان يعيشها قبل رحيلها من حياته، منوهًا بأن الحياة اختلفت بكافة تفاصيلها وشكلها، كما أن المشاعر بعد رحيل والدته قاسية.

وأضاف أن من يتوفى في حياتنا لا يرحل عن وجدانا ودائمًا باقي وموجود ولم يرحل عن قلوبنا، متابعًا: "أي شخص بيفارق الحياة سواء كان قريب أو شخص آخر بنتأثر بشكل عاطفي ووجداني"

أحمد زكي

وتحدث فتحي عبد الوهاب خلال حلقة اليوم من البرنامج عن الفنان الراحل أحمد زكي قائلا:" أحمد زكي يتميز بالموهبة والدراسة الجيدة للفن ".

وأضاف فتحي عبد الوهاب :" أحمد زكي كان فرد من أفراد أي أسرة مصرية في أي طبقة اجتماعية، وأحمد زكي كان ابن الناس وأخوهم وأبوهم وحبيبهم وكان يتمتع بالعديد من الصفات الجيدة ".

وأشار فتحي عبد الوهاب، إلى أن أي فنان يكون له صفات فنية خاصة به لا يستطيع أحد أن يصل لها.

عليا أقساط

قال فتحي عبد الوهاب :" على المستوى التجاري فيلم الكاهن لم يخسر، مضيفا:" لا أكون توقعات مسبقة عن نجاح أي عمل أشارك فيه لأن هذا الأمر يرتبط بعوامل كثيرة ".

وأضاف فتحي عبد الوهاب :" لم أقبل عمل فني لأنني في حاجة على أموال ، مضيفا:" الفن يدعو إلى قيم عليا وتسلية المشهد ".

وتابع فتحي عبد الوهاب ساخرا :" انا طول الوقت عليا أقساط لكني لم أقبل عمل فني لأنني بحاجة في فلوس".

واكمل فتحي عبد الوهاب :" فكرة البطل الأول لها علاقة بطبيعة العمل والدور"، مضيفا:" افكر في أهمية أي دور فني يتم عرضه عليا ولا أفكر في كوني البطل الأول أم لا ".

اعتراف للجمهور

واعرتف فتحي عبد الوهاب بشيء لجمهوره قائلا:" في فترة من الفترات عملت مسلسل ولم اتعلم شيء جديد منه ، مضيفا:" مش فاكر اسم المسلسل ".

واكمل فتحي عبد الوهاب :" المسلسل ده كان في أواخر التسعينات وما أغراني لتصوير هذا المسلسل هو أننا كنا 3 أبطال من نفس الجيل ".

وتابع فتحي عبد الوهاب:" لما اتفرجت على دوري في المسلسل حسيت بإهانة ليا بشكل كبير ورأيت كل العيوب التي من الممكن أن تكون متواجدة في دراما تليفزيونية ".

خناقة رانيا يوسف

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب، عدم صحة ما يشاع عن حدوث مشادات بينه وبين الفنانة رانيا يوسف في تصوير فيلم "زهايمر"، قائلا: لأول مرة يسمع هذا الكلام، ولم ادخل في مشادة مع رانيا يوسف".

وسخر "عبدالوهاب"،، من الأسباب المتداولة وراء دخوله في مشادات بينه وبين رانيا يوسف، متابعًا: "اتأخرت عليا ومتاخرتش على الاستاذ أحمد رزق.. إحنا كلنا شغلين مع بعض".

وأوضح أن شكل التلقي من قبل المجتمع سبب عدم وجود أعمال كـ"سهر الليالي"، مشددًا على أن الجمهور منتظر أن يشاهد نفسه والأعمال القريبة منه في شكل درامي أو سينمائي، مؤكدًا أن الجمهور أصبح واعي بشكل كبير، حيث إن الانفتاح من خلال العروض والمنصات الدرامية جعل هناك إطلاع أكبر على كافة الأعمال.