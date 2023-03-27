عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فتحي عبد الوهاب ساخرا: أنا طول الوقت عليا أقساط..فيديو

فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب، أن الفن هو مهنة الصبر ولا يجب أن يتم الحكم على أي عمل بالمشاعر، مشددًا على أن التشائم ليس غلطة.

فتحي عبد الوهاب يرفض الإجابة عن سؤال.. ويعترف: حسيت بإهانة

فتحي عبد الوهاب: موافقتش على دور عشان عايز فلوس

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يمتلك الكثير من الصبر والجلد والأمان والعقيدة خلال عمله في مجال الفن، معلقا "لابد أن نحب الفن.. لازم احب الفن أوي، والفن مهنة تدعو للقيم العليا كالخير والحق والجمال".

وأشار إلى أن الحظ ليس عاملا على تحقيق النجاحات،  موضحا “مهنة الفن لا تخسر ولا أمتلك أي توقعات مسبقة بنجاح أي عمل من عدمه”، ساخرًا "أنا طول الوقت عليا أقساط".

فتحي عبد الوهاب الفن حبر سري أسما إبراهيم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

قرار صحيح.. بيان عاجل من رئيس إسرائيل بعد تأجيل التعديلات القضائية

يسبب أضرار جسيمة للجسد| قمر الدين المغشوش يعاد تدويره بعد أنتهاء صلحيته

أحدث سعر لأرخص سيارات مرسديس في مصر .. صور

الانتصار واستعادة الأراضي.. أمريكا تغير إستراتيجيتها تجاه أوكرانيا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

لا تراجع.. هذا ما يفعله الروس بمن يحاول الهروب من ساحة المعركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة

القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

طعمية بـ المكسرات والكاجو .. طبق سحور يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ