فتحي عبد الوهاب ساخرا: أنا طول الوقت عليا أقساط..فيديو

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب، أن الفن هو مهنة الصبر ولا يجب أن يتم الحكم على أي عمل بالمشاعر، مشددًا على أن التشائم ليس غلطة.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يمتلك الكثير من الصبر والجلد والأمان والعقيدة خلال عمله في مجال الفن، معلقا "لابد أن نحب الفن.. لازم احب الفن أوي، والفن مهنة تدعو للقيم العليا كالخير والحق والجمال".

وأشار إلى أن الحظ ليس عاملا على تحقيق النجاحات، موضحا “مهنة الفن لا تخسر ولا أمتلك أي توقعات مسبقة بنجاح أي عمل من عدمه”، ساخرًا "أنا طول الوقت عليا أقساط".