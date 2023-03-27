فتحي عبد الوهاب يرفض الإجابة عن سؤال.. ويعترف: حسيت بإهانة

حل الفنان فتحي عبد الوهاب، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

ورفض فتحي عبد الوهاب الإجابة على سؤال كتبته الإعلامية أسما إبراهيم، وعلق قائلا:" سؤال مش منطقي".

واعرتف فتحي عبد الوهاب بشيء لجمهوره قائلا:" في فترة من الفترات عملت مسلسل ولم اتعلم شيء جديد منه ، مضيفا:" مش فاكر اسم المسلسل ".

واكمل فتحي عبد الوهاب :" المسلسل ده كان في أواخر التسعينات وما أغراني لتصوير هذا المسلسل هو أننا كنا 3 أبطال من نفس الجيل ".

وتابع فتحي عبد الوهاب:" لما اتفرجت على دوري في المسلسل حسيت بإهانة ليا بشكل كبير ورأيت كل العيوب التي من الممكن أن تكون متواجدة في دراما تليفزيونية ".