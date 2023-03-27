حقيقة خنافة فتحي عبد الوهاب ورانيا يوسف..فيديو

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب، عدم صحة ما يشاع عن حدوث مشادات بينه وبين الفنانة رانيا يوسف في تصوير فيلم "زهايمر"، قائلا: لأول مرة يسمع هذا الكلام، ولم ادخل في مشادة مع رانيا يوسف".

وسخر "عبدالوهاب"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، من الأسباب المتداولة وراء دخوله في مشادات بينه وبين رانيا يوسف، متابعًا: "اتأخرت عليا ومتاخرتش على الاستاذ أحمد رزق.. إحنا كلنا شغلين مع بعض".

وأوضح أن شكل التلقي من قبل المجتمع سبب عدم وجود أعمال كـ"سهر الليالي"، مشددًا على أن الجمهور منتظر أن يشاهد نفسه والأعمال القريبة منه في شكل درامي أو سينمائي، مؤكدًا أن الجمهور أصبح واعي بشكل كبير، حيث إن الانفتاح من خلال العروض والمنصات الدرامية جعل هناك إطلاع أكبر على كافة الأعمال.

