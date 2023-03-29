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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تعيين خالد بن محمد وليا لعهد أبوظبي

صدى البلد

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، بالقرار الملكي الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وجاء علي وام أن أصدر الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي·

تعيين الشيخ منصور بن زايد نائباً لرئيس الإمارات

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، أصدر قراراً بتعيين منصور بن زايد نائباً لرئيس الدولة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في القرار بحسب وساءل الإعلام الإماراتية "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

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