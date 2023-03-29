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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع حداد مسلح في الفيوم سقط من الطابق الـ12

صورة أرشيفية-اسعاف
صورة أرشيفية-اسعاف

لقي حداد مسلح مصرعه، في محافظة الفيوم، إثر سقوطه من الطابق الـ12 في منور البرج الذى يعمل به بمنطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم أثناء عمل شدة خرسانية ليلا للدور 12 .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من هيئة الإسعاف المصرية بالحادث  .

تبين من تحريات المقدم احمد طرفاية رئيس مباحث قسم اول شرطة الفيوم ، بان  شخص يدعى مجدى  جلال (38 عاما ) ،   سقط من الدور ال12  داخل منور البرج علي الاسياخ الحديدية  أثناء عمل شدة خرسانية للدور تحت الإنشاء ، واختل توازنه اثناء العمل ليسقط من الدور ال12 على الارض قتيلا .

قامت سيارة الاسعاف بنقل  الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

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