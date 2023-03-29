انتصار روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بـ"النجاح الجزئي" للقوات المسلحة الروسية بالقرب من باخموت في دونيتسك.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على “فيسبوك”، "في اتجاه باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية على مدينة باخموت بنجاح جزئي".

وتقع باخموت شمال مدينة جورلوفكا في دونيتسك، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

واستمرت المعارك الشرسة خارج المدينة منذ أكثر من ستة أشهر، والمجموعة الأوكرانية في تطويق عملياتي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إذا هُزمت القوات الأوكرانية في باخموت، فستواجه كييف سريعًا ضغوطًا من المجتمع الدولي، وستضطر داخل البلاد إلى التسوية مع روسيا.