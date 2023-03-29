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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار القمح عالميا لأعلى مستوى بعد وقف شركة روسية تصديره

صدى البلد

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة تجارة الحبوب “كارجيل” أنها ستوقف تصدير الحبوب الروسية عبر محطتها في أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، حسبما أفادت رويترز.

وارتفعت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 1.25 بالمئة إلى 7.08 دولار وربع السنت للبوشل بعد أن وصلت إلى 7.24 دولار في تعاملات سابقة.

وصعدت الذرة 0.46 بالمئة إلى 6.50 دولار وربع السنت للبوشل، بينما زاد فول الصويا 0.53 بالمئة إلى 14.75 دولار ونصف سنت للبوشل.

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وجاء ارتفاع القمح بعد أن قالت وزارة الزراعة الروسية إن شركة كارجيل أبلغتها بأنها ستوقف تصدير الحبوب الروسية اعتبارا من الأول من يوليو القادم، لكن وحدة الشحن التابعة لها ستستمر في نقل الحبوب من الموانئ الروسية.

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