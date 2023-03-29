عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يرفع المركزي سعر الفائدة غدًا.. أحمد موسى يعلن خبرا عاجلا

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع ينتظر قرارات البنك المركزي غدًا، موضحًا أنه لا حد يتوقع ما سيحدث بلجنة السياسات النقدية.

txt

أحمد موسى: 15 مليون طن بضائع سنويا تستقبلها محطة تحيا مصر بالإسكندرية

txt

أحمد موسى مشيدا بالأجواء الرمضانية في مصر: متعة تانية.. فيديو

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الخبراء يتوقعون برفع سعر الفائدة غدًا، والجميع مهتم بهذا الأمر.

ولفت إلى أن لجنة السياسات النقدية قام بتثبيت سعر الفائدة فى يناير الماضي، لكن نتائج الاجتماع غدًا ينتظرها الجميع.

وأشار إلى أن كل المواقع تعمل على مصر، وتنشر تقارير عما يحدث فى مصر، وما سيحدث بشأن اجتماع المركزي غدًا.

وتابع :" وسائل إعلام دولية ومواقع عالمية ووكالات أنباء تتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر".

وكشف أن مصر واجهت أكبر تضخما فى الشهر الماضي، معلقًا أن أكبر تضخم حدث كان الشهر الماضي، وأن الجنيه فقط من يناير حتى اليوم فقد 20 % من قيمته، ومن عام فالرقم أكبر.

وأوضح أن الجميع يعلم ما يحدث فى الأسعار، معلقًا: "المواطن اللى اشتري تمر فى بداية شهر رمضان كان بسعر واليوم بـ سعر".

 

 

أحمد موسى البنك المركزي البنك قرارات البنك المركزي قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

ترشيحاتنا

موقف محمد الشناوي من مباراة الهلال السوداني

منافسة بين 5 مدربين أجانب .. الكرواتي كريشمير ريزيتش الأقرب لقيادة الزمالك

الصوم حرام في هذه الحالة.. مفتي الجمهورية يكشف عنها

خبير اقتصادي : مشروع عالمي في قناة السويس قريبًا | فيديو

مصرية تكشف تفاصيل التصريح لها برفع الأذان بمكبرات الصوت فى أمريكا

الفن مش حرام| ماجد المصري: أنا أزهري وحافظ أجزاء من القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على كوب تمر هندى؟

زي الجاهزة .. طريقة عمل البيتزا بأقل التكاليف

طريقة قطايف رمضان .. وصفات سهلة وسريعة

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ