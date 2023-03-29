هل يرفع المركزي سعر الفائدة غدًا.. أحمد موسى يعلن خبرا عاجلا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع ينتظر قرارات البنك المركزي غدًا، موضحًا أنه لا حد يتوقع ما سيحدث بلجنة السياسات النقدية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الخبراء يتوقعون برفع سعر الفائدة غدًا، والجميع مهتم بهذا الأمر.

ولفت إلى أن لجنة السياسات النقدية قام بتثبيت سعر الفائدة فى يناير الماضي، لكن نتائج الاجتماع غدًا ينتظرها الجميع.

وأشار إلى أن كل المواقع تعمل على مصر، وتنشر تقارير عما يحدث فى مصر، وما سيحدث بشأن اجتماع المركزي غدًا.

وتابع :" وسائل إعلام دولية ومواقع عالمية ووكالات أنباء تتحدث عن الوضع الاقتصادي في مصر".

وكشف أن مصر واجهت أكبر تضخما فى الشهر الماضي، معلقًا أن أكبر تضخم حدث كان الشهر الماضي، وأن الجنيه فقط من يناير حتى اليوم فقد 20 % من قيمته، ومن عام فالرقم أكبر.

وأوضح أن الجميع يعلم ما يحدث فى الأسعار، معلقًا: "المواطن اللى اشتري تمر فى بداية شهر رمضان كان بسعر واليوم بـ سعر".