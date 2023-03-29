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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: 15 مليون طن بضائع سنويا تستقبلها محطة تحيا مصر بالإسكندرية

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى إنه من خلال محطة تحيا مصر الجديدة بجانب ميناء الإسكندرية يتم دخول أعداد كبيرة من السفن العملاقة داخل محطة تحيا مصر وأصبح رصيف المحطة يحوي سفن تصل طولها الى 400 متر، وهذا يدل علي دخل اضافي لميناء الإسكندرية.

وأضاف موسي خلال برنامجه"على مسئوليتي" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الدخل الإضافي من محطة تحيا مصر يصل الي 50أو 60 مليون دولار،بالإضافة إلى  توفير400 فرصة عمل مباشر او غير مباشر، وايضا استقبال السفن العملاقة وأستقبال السيارات.

وأكد موسي علي زيادة عملية تداول البضائع لتصل إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، مضيفا موسي الى أن حركة العمل فى المحطة بالإسكندرية بنسبة من 30 الى 40% زيادة علي ميناء الاسكندرية.

وعدد موسي الموانئ الأخرى مثل ميناء جرجوب، وميناء السلوم، وموانئ أخري و يتولي إدارتهم"شركات مصرية" مضيفا الى أن 98% من العاملين بالمحطة مصريين وجزء من وجود الخبرات الأجنبية لفترة وجيزة فقط.

 

أحمد موسى الاسكندرية محطة تحيا مصر صدى البلد البضائع

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