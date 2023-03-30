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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رسميًا| تفاصيل انتقال 14 وزارة وهيئة حكومية للعاصمة الإدارية وشقق سكنية للعاملين

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

تعمل الحكومة المصرية في الوقت الحالي، على تكثيف الجهود لضمان انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي يُعد تطويرًا حقيقيًا للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

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انتقال وزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة 

تسعى الدولة المصرية إلى تحويل حكومتنا إلى حكومة ذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن عدد من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت بالفعل تمارس عملها بصورة كاملة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال نقل باقي الوزرات تدريجيًا، حيث تابع مدبولي الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة، بالحي الحكومي.

يبلغ عدد الوزارات والجهات الحكومية التي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من الانتقالات، 14 وزارة وجهة حكومية، متنوعة ما بين وزارت وهيئات انتقلت بالفعل هم: 

« وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة النقل، وزارة الشباب والرياضة، هيئة الرعاية الصحية التابعة لمجلس الوزارء، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الشراء الموحد، مركز معلومات مجلس الوزارء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».

ووزارات وهيئات تستعد للانتقال هم : « وزارة الاتصالات، وزارة التخطيط، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الطيران المدني، وزارة الكهرباء والطاقة». 

ومن المنتظر أن تصل الجهات الحكومية المنتقلة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 12 وزارة وجهة عمل بعد المرحلة الثانية، بإجمالي نحو 46 ألف موظف.

تسليم وحدات سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر، على أن يكون التسليم خلال شهر.

 

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