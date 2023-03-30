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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبول 4 تظلمات و58 طلب تقنين جديد خلال اجتماع «اللجنة العليا للبت» ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(114)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة،الأستاذة سمرفتحي المشرف على الأمانة الفنية ،ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين  أعضاء اللجنة.

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 خلال الاجتماع تم قبول 4 تظلمات، و 59 طلب تقنين "58 جديدًا+ 1إعادة عرض"،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم" إلى  4256 طلباً،في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى  2802عقدا ( 2180 عقد مباني+  622 عقد زراعة) ،فيما يجرى حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف الدكتور عاصم سلامة محافظ بني سويف محمد هاني الموافقة املاك الدولة الدكتور محمد هاني غنيم

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