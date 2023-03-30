حنان مطاوع تكشف عن فتى أحلامها خلال فترة المراهقة..فيديو

خصص برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" حلقة خاصة مع الفنانة حنان مطاوع، للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية.

وتحدثت الفنانة حنان مطاوع، عن فتى أحلامها خلال فترة المراهقة، قائلة:" الفنان هشام سليم كان فتى أحلامي..وحضرت له مسرحية في صغري".

وتابعت:" جمعتني صدفة أني أمثل في مسلسل محمود المصري، وتفاجئت بأني همثل زوجة الفنان هشام سليم".



وقالت الفنانة حنان مطاوع انها ارتكبت جريمتين في حياتها الأولى انها اختارت "علمي" في الثانوية العامة برغم ان كل ميولها أدبية وان ذلك كان عندا في والدها لأنه توقع لها دخول مجال الإخراج أو التمثيل وهي كانت ترفض ذلك من باب التمرد قائلة: "مكنش عايزة أبويا يخطط لي حياتي"، وعندما درست المواد العلمية فوجئت بصعوبتها الشديدة وشعرت بالعجز.