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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس استاد القاهرة يكشف مفاجأة عن قدرة استقبال المدرجات لـ 70 ألف مشجع

صدى البلد

قال وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، إنه بذل الكثير من الجهد لتجهيز أرضية الملعب لاستقبال مباراتى الزمالك والمريخ، والأهلى والهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج أون تايم سبورتس وان،" أن مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى يكونون فى قمة السعادة والفرح عندما تكون مدرجات ملعب ممتلئة بالجماهير بالكامل.

وأكد رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى أنهم جاهزون للسعة الرسمية وهى 50 ألفا حتى لو زادت إلى 70 ألف متفرج ليس لديهم أى مشكلة، موضحا أنه تم تخصيص مدرج لجماهير الهلال السودانى وهو منفصل تمامًا عن باقى مدرجات الاستاد.

واختتم حديثه قائلا: "تقرر فتح أبواب الاستاد منذ الساعة 4 عصرًا وغلقها عندما تمتلئ المدرجات بالـ50 ألف مشجع، أتوقع دخول كل جماهير الأهلى فى موعد الإفطار،  ووزير الشباب والرياضة يتابع معنا يوميًا بشأن جاهزية أرضية استاد القاهرة".

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