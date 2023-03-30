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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حدث ليلا| بدء العاصفة الرملية وتطورات الحالة الصحية للخطيب وأبرز لقطات إيمان العاصي مع رامز

حدث ليلا
حدث ليلا

شهدت الساحة المحلية والعالمية والدولية على مدار الـ الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك ما يلي:

 

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقرير مفصلا عن حالة الطقس اليوم الخميس، وأهم توقعات هيئة الأرصاد الجوية و درجات الحرارة المتوقعة.

 

الرياح محملة بالرمال

 

وأبرز التقرير المفصل، تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الخميس، ومن ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مع فرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات وتكون الغيوم الجزئية.

 

كيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار والوديعة البنكية
دينيكيفية إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار والوديعة البنكية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

 

ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا.. أحمد العوضي: اللهجة الصعيدي صعبة لهذه الأسباب
فجر الفنان أحمد العوضي، عددا من التصريحات الهامة، خلال تصريحات تليفزيونية، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

جسد الفنان أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا  فى مسلسل ضرب نار وهي شخصية صعيدية، وهو شيئ تجسيده ليس بالسهل، مضيفا أنه تعامل مع الصعايدة وتعايش معهم لفترات طويلة حتي يستطيع التمكن من اللهجة باحترافية. 

 

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 30-3-2023
يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

 

أنا قاعدة ولا واقفة.. صدمة وضرب وشتائم.. أبرز لقطات إيمان العاصى مع رامز جلال
وقعت الفنانة إيمان العاصي، ضحية أمس في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ليقع حظها في مقلب "الغسالة"،وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.

 

خبر سار عن نجمي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني
زف الإعلامي أحمد شوبير بشرى سارة لجماهير الأهلي عن حل أزمة تواجد نجما الفريق الأول لكرة القدم، وتواجدهم في المران الرئيسي قبل مواجهة الهلال السوداني.

 

مستقرة.. شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي يمر بوعكة صحية في الفترة الأخيرة ألزمته البقاء في المنزل منذ عدة أيام.

 

سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور
شهدت أسعار العلامة التجارية الفرنسية سيتروين تحديثاً جديداً لخريطة أسعار معظم سيارتها المطروحة بالسوق المصري، وعلى رأسها السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.

 

13 قرارا| تفاصيل اجتماع نقابة الصحفيين بالمجلس الجديد
عقد مجلس نقابة الصحفيين الجديد، اجتماعه الثاني مساء الأربعاء 29 مارس 2023، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وبحضور جميع أعضاء المجلس؛ محمد خراجة وجمال عبد الرحيم وإبراهيم أبوكيلة وهشام يونس ومحمود كامل وحسين الزناتي ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة ومحمد الجارحي.

 

تسجيل أول حالة إصابة لـ إنسان بأنفلونزا الطيور في تشيلي
أفادت وزارة الصحة في تشيلي، اليوم الخميس، عن اكتشاف أول حالة إصابة لإنسان بأنفلونزا الطيور.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، فإنه تم اكتشاف الحالة لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا ظهرت عليه أعراض شديدة من الإنفلونزا.

 

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