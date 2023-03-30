أنا قاعدة ولا واقفة.. صدمة وضرب وشتائم.. أبرز لقطات إيمان العاصى مع رامز جلال

وقعت الفنانة إيمان العاصي، ضحية أمس في برنامج المقالب رامز نيفر إند، ليقع حظها في مقلب "الغسالة"،وهو عبارة عن تواجدها في افتتاح مطعم، ومن ثم يدخل أحد الثيران يهاجمها ليتم حجزها داخل غسالة.

وفى التقرير التالى نرصد ابرز اللقطات



إيمان العاصى تمسك قدم رامز جلال: الحقنى هموت يا كابتن

أثناء دوران الغسالة، أمسكت أيمان العاصى بقدم رامز جلال مرددة “ألحقنى هموت يا كابتن”.

أنا بكرهك.. إيمان العاصي تنفعل على رامز جلال

ونفذ رامز مقلب “الغسالة” فى الفنانة إيمان العاصى، والذي بدأ بجلوس إيمان العاصى على طاولة لتناول الطعام

وبعد انتهاء المقلب، انفعلت إيمان العاصى على رامز الذى كشف عن نفسه، وبدأت بضربه مرددة "انا بكرهك أوي، انت بتستعبط".



رامز نيڤر اند.. إيمان العاصى فى حالة صدمة: أنا قاعدة ولا واقفة

ودخلت أيمان العاصى فى حالة رعب وبكاء داخل “الغسالة” مرددة “انا مش عارفة قاعدة ولا واقفة”.



إيمان العاصي تعتدي على رامز جلال بالضرب في "رامز نيفر إند"|فيديو

وانفعلت إيمان العاصي بشكل جنوني عقب اكتشافها المقلب من قبل رامز جلال، وسط تعديات بالضرب، وألفاظ خارجة لرامز جلال، وسط محاولات من الأخير من أجل تهدئتها، بعد اكتشافها المقلب.

