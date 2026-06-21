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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر.. نصائح ذهبية للوقاية من التسمم الغذائي في صيف شديد الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد مخاطر التسمم الغذائي بشكل كبير نتيجة سرعة فساد الأطعمة ونمو البكتيريا.

 وفي هذا السياق، شددت أستاذة التغذية الدكتورة نهلة مسعد على مجموعة من الإرشادات المهمة التي تحمي الأسرة من أخطار الغذاء الملوث، مؤكدة أن الوعي الغذائي في الصيف ليس رفاهية بل ضرورة لحماية الصحة العامة.

الترطيب أول خطوة لحماية الجسم من الصيف

أكدت أستاذة التغذية خلال قناة إكسترا نيوز، أن شرب المياه بانتظام هو خط الدفاع الأول ضد الجفاف ومضاعفات الحرارة.

ضرورة شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم

تجنب الاعتماد على المشروبات الغازية أو السكرية

الاعتماد على الفواكه الغنية بالماء مثل: البطيخ، الكانتالوب، العنب، والخوخ

وأوضحت أن هذه الفواكه تساعد الجسم على تعويض السوائل والأملاح المفقودة بشكل طبيعي وآمن.

خطورة تخزين الطعام في الصيف.. البكتيريا تتحرك بسرعة

حذرت الدكتورة نهلة من أن البكتيريا في الصيف تتكاثر بوتيرة سريعة للغاية، وقد تتضاعف خلال أقل من 20 دقيقة في ظروف غير مناسبة.

قواعد مهمة لحفظ الطعام:

وضع الطعام المطبوخ في الثلاجة فور انخفاض بخاره

عدم ترك الأطعمة خارج الثلاجة لفترات طويلة

استخدام علب زجاجية صغيرة بدلًا من الأواني الكبيرة

تجنب استخدام أواني بلاستيكية مخدوشة قد تحتوي على بكتيريا

كما أشارت إلى أن الأرز والمكرونة من أكثر الأطعمة عرضة للتلوث إذا لم تُحفظ بشكل صحيح.

غسل الفواكه.. التوقيت أهم من الغسل نفسه

لفتت أستاذة التغذية إلى أن طريقة غسل الفواكه تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ عليها.

غسل الفواكه يجب أن يكون قبل تناولها مباشرة

عدم غسلها قبل التخزين لتجنب الرطوبة التي تسرّع الفساد

استخدام مياه جارية أثناء الغسل لضمان النظافة الكاملة

علامات فساد الفاكهة.. لا تتهاون مع العفن

قدمت الدكتورة نهلة توضيحات مهمة حول التعامل مع الفواكه التالفة:

الموز ذو البقع البنية غالبًا يكون ناضجًا ويمكن تناوله

في حالة العفن الواضح يجب التخلص من الثمرة بالكامل

لا يكفي إزالة الجزء التالف في الفواكه اللينة مثل الخوخ

وأكدت أن السموم قد تنتشر داخل الثمرة حتى لو بدا الجزء التالف صغيرًا.

الفاكهة كما هي أفضل من العصائر

نصحت أستاذة التغذية بتناول الفاكهة في صورتها الطبيعية بدلًا من عصرها، موضحة أن:

العصائر تفقد جزءًا كبيرًا من الألياف

تناول الفاكهة كاملة يساعد في تنظيم سكر الدم

يقلل من الارتفاع المفاجئ للأنسولين

وأفضل وقت لتناول الفاكهة يكون قبل الوجبات أو بعد الأكل بساعتين إلى ثلاث ساعات.

تغذية الأطفال في الصيف.. بدائل صحية وآمنة

شددت الدكتورة على ضرورة حماية الأطفال من المنتجات الجاهزة، مقترحة حلولًا منزلية صحية:

إعداد آيس كريم منزلي من الزبادي والفواكه

تجميد الفواكه الطبيعية كبديل للمثلجات الصناعية

تجنب الألوان الصناعية والمواد الحافظة قدر الإمكان

التسمم الغذائي أستاذة التغذية ارتفاع درجات الحرارة

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