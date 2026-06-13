قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته
مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام
اتفاق قوي مع إيران وتحركات لتأمين هرمز.. الإدارة الأمريكية تكشف ملامح مرحلة جديدة بالمنطقة
إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يقترب من مراحله النهائية
مقترح قطري للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة
كلوب يفتح النار على فيفا بسبب مونديال 2026: كرة القدم أصبحت رهينة للمعلنين
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة 45 درجة وظواهر جوية على الطرق| تفاصيل
تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة 45 درجة وظواهر جوية على الطرق| تفاصيل
ياسمين القصاص

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد، تزداد أهمية متابعة التوقعات الجوية اليومية لما لها من تأثير مباشر على الأنشطة الحياتية وحركة التنقل والسفر. 

موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تصل إلى 100% ...

وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، محذرة من استمرار الأجواء شديدة الحرارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب عدد من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال ساعات الصباح.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارا على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال والرطوبة خلال ساعات الليل على معظم المناطق، مع استمرار الطقس مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خاصة خلال فترات النهار.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة، أشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في عدد من المناطق، تشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقدر بنحو 20% وعلى فترات متقطعة، دون أن يكون لها تأثير ملحوظ على الأنشطة اليومية.

ولفتت أيضا إلى احتمالية تكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، في ظل استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وأمطار خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد

وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع معدلات الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، ما يعزز الشعور بالأجواء الحارة خاصة خلال ساعات النهار.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر، وتحديدا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من المناطق الممتدة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة في بعض الأحيان على بعض الطرق والمحاور المرورية".

وأشارت: "الرياح تنشط على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة".

واختتمت: "سقوط الأمطار سوف تظل محدودة وضعيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقترب من 20%، إلى جانب احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية". 

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية :

القاهرة والمحافظات الكبرى:

​القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 36.

​6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35.

​بنها: الصغرى 24 والعظمى 35.

​الوجه البحري والدلتا:

​دمنهور: الصغرى 23 والعظمى 34.

​وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 35.

​كفر الشيخ: الصغرى 23 والعظمى 32.

​بلطيم: الصغرى 22 والعظمى 30.

​المنصورة: الصغرى 22 والعظمى 34.

​الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 35.

​شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35.

​طنطا: الصغرى 23 والعظمى 35.

مدن السواحل الشمالية:

​الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 33.

​العلمين: الصغرى 21 والعظمى 32.

​مطروح: الصغرى 20 والعظمى 30.

​السلوم: الصغرى 21 والعظمى 32.

​دمياط: الصغرى 23 والعظمى 29.

​بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 31.

​سيوة: الصغرى 21 والعظمى 39.

​مدن القناة وشمال سيناء:

​الإسماعيلية: الصغرى 23 والعظمى 36.

​السويس: الصغرى 24 والعظمى 36.

​العريش: الصغرى 18 والعظمى 33.

​رفح: الصغرى 18 والعظمى 32.

​جنوب سيناء:

​رأس سدر: الصغرى 24 والعظمى 36.

​نخل: الصغرى 18 والعظمى 37.

​كاترين: الصغرى 15 والعظمى 28.

​الطور: الصغرى 26 والعظمى 33.

​طابا: الصغرى 22 والعظمى 34.

​شرم الشيخ: الصغرى 29 والعظمى 39.

​مدن البحر الأحمر:

​الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 36.

​رأس غارب: الصغرى 24 والعظمى 38.

​سفاجا: الصغرى 27 والعظمى 38.

​مرسى علم: الصغرى 28 والعظمى 39.

​شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 41.

​حلايب: الصغرى 28 والعظمى 37.

​أبو رماد: الصغرى 28 والعظمى 41.

​مرسى حميرة: الصغرى 27 والعظمى 40.

​أبرق: الصغرى 28 والعظمى 44.

​جبل علبة: الصغرى 29 والعظمى 45.

​رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 36.

​شمال الصعيد:

​الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 36.

​بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 36.

​المنيا: الصغرى 23 والعظمى 38.

​أسيوط: الصغرى 24 والعظمى 38.

​جنوب الصعيد:

​سوهاج: الصغرى 24 والعظمى 39.

​قنا: الصغرى 26 والعظمى 41.

​الأقصر: الصغرى 27 والعظمى 40.

​أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41.

​الوادي الجديد: الصغرى 25 والعظمى 41.

​أبو سمبل: الصغرى 26 والعظمى 42.

الطقس حالة الطقس اليومو درجات الحرارة الظواهر الجوية درجات الحرارة اليوم السبت القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

حسين الشحات

القرار النهائي بيد اللاعب.. أحمد حسن: الأهلي قدم عرضه الأخير لـ حسين الشحات

محمد صلاح ومبابي

صلاح ومبابي وميسي في القائمة.. 10 صفقات تاريخية رفضتها الأندية رغم المليارات

الاهلي

أول نجاحات سيد عبد الحفيظ.. الأهلي يجدد لـ أحمد نبيل كوكا لمدة 5 سنوات

بالصور

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

فيديو

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

عنتر العبسي

نهاية"سبايدر مان" اليمن.. العثور على عنتر العبسي داخل فوهة بركان

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد