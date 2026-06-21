وزير الخارجية يعقد لقاءً ثلاثياً مع نظيريه السعودي والتركي لبحث التطورات الإقليمية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثلاثياً مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأوضاع في السودان وليبيا، ومستجدات الملف الإيراني، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي، حيث أكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمات.