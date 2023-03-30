ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا.. أحمد العوضي: اللهجة الصعيدي صعبة لهذه الأسباب

فجر الفنان أحمد العوضي، عددا من التصريحات الهامة، خلال تصريحات تليفزيونية، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

اللهجة الصعيدي صعبة وأحتاج للاندماج المباشر معهم في كل المواقف

جسد الفنان أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا فى مسلسل ضرب نار وهي شخصية صعيدية، وهو شيئ تجسيده ليس بالسهل، مضيفا أنه تعامل مع الصعايدة وتعايش معهم لفترات طويلة حتي يستطيع التمكن من اللهجة باحترافية.

وأضاف أحمد العوضي، أن التعايش مع الصعايدة والاندماج معهم هو سر نجاح الشخصية.

وأكد أحمد العوضى أن تجسيد أدوار الصعايدة أمر صعب، والتحدث بسرعة باللهجة الصعيدية في التمثيل يتطلب التعايش مع الصعايدة في كل المواقف في العصبية وفي النفور وايضا في التعامل مع الاصدقاء، ولفترة طويلة.

وأشار إلى أن اللهجة الصعيدية صعبة وتعلم كل المواقف بالطريقة الصعيدية يحتاح وقت طويل.

شخصية جابر الكوماندا تجسّد شخصية الرجل البسيط الشجاع



قدّم أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا بمسلسل "ضرب نار"، الذى تنوع دوره ما بين الرجل الصنايعي الذي يعمل بالكاوتش ومابين الشخص الطيب ولايعرف الخبث، بالإضافة إلي ارتباطه بأمه والشهامة ولا يضيع حقة.

وأضاف أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" تجسّد الرجل البسيط الحالي الشقيان، الذي لا يمتلك من الامكانيات المادية الذي يساعده علي بناء عضلات.

وقارن أحمد العوضي بين شخصية"جابر" و"الخديوي" فهما شخصيتان مختلفتان في الدور حتي في شعرة وجسمه وطريقه عصبيته.

وأكد أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" في مسلسل "ضرب نار" شخصية قريبة للجمهور بشكل كبير، ومختلفة عن شخصية الخديوي في مسلسل "اللي مالوش كبير".

"الله وكيل" جملة أحمد العوضي الشهيرة.. غير متعلقة بمحافظة معينة



قال أحمد العوضي، إنه لم يتجاوب في رمضان كثيرا على "فيس بوك"، وأن جملة "الله وكيل" هي جملة معتاد عليها اكتسبها من صاحبه الصعيدي.

وأكمل أحمد العوضي خلال تصريحات إعلامية ، أن كل انسان مشهور بجمل وكلمات خاصة به، بعيدا عن اللكنة.

ونفي أحمد العوضي، أن جملته الشهيرة "الله وكيل" خاصة بالشرقية فقط، فهي كلمه صعيدية وليست خاصة بمحافظة معينة.

وربط أحمد العوضي جملته الشهيرة بعدم نسبها لبلد معينة مثل الحلفان ليس خاص بمحافظة معينة ايضا فلا يصح قول أن الحلفان له بلد.

أعشق ياسمين عبدالعزيز وما أحبش أشوفها بتنضرب في المسلسلات



قال أحمد العوضي إنه لايستطيع مشاهدة ياسمين عبدالعزيز «زوجته» في أي من مشاهد الضرب كما حدث من الفنان خالد الصاوي في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي أذيع بشهر رمضان السابق.

وأضاف أحمد العوضي، أنه أنه يشعر بالخوف والقلق علي ياسمين خاصة عندما تتعرض لمشاهد الضرب مثلما حدث بمسلسل "ضرب نار" .

وأكد أحمد العوضي أنه يجب الالتزام بما يريده المخرج والمؤلف، وقد مثل العوضي مع ياسمين عبد العزيز العديد من المسلسلات.