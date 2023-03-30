عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ياسمين عبدالعزيز وجابر الكوماندا.. أحمد العوضي: اللهجة الصعيدي صعبة لهذه الأسباب

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

فجر الفنان أحمد العوضي، عددا من التصريحات الهامة، خلال تصريحات تليفزيونية، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

 

اللهجة الصعيدي صعبة وأحتاج للاندماج المباشر معهم في كل المواقف

 

جسد الفنان أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا  فى مسلسل ضرب نار وهي شخصية صعيدية، وهو شيئ تجسيده ليس بالسهل، مضيفا أنه تعامل مع الصعايدة وتعايش معهم لفترات طويلة حتي يستطيع التمكن من اللهجة باحترافية. 
وأضاف أحمد العوضي، أن التعايش مع الصعايدة والاندماج معهم هو سر نجاح الشخصية.
وأكد أحمد العوضى أن تجسيد أدوار الصعايدة أمر صعب، والتحدث بسرعة باللهجة الصعيدية في التمثيل يتطلب التعايش مع الصعايدة في كل المواقف في العصبية وفي النفور وايضا في التعامل مع الاصدقاء، ولفترة طويلة.
وأشار إلى أن اللهجة الصعيدية صعبة وتعلم كل المواقف بالطريقة الصعيدية يحتاح وقت طويل.

 

شخصية جابر الكوماندا تجسّد شخصية الرجل البسيط الشجاع


قدّم أحمد العوضي شخصية جابر الكوماندا بمسلسل "ضرب نار"، الذى تنوع دوره ما بين الرجل الصنايعي الذي يعمل بالكاوتش ومابين الشخص الطيب ولايعرف الخبث، بالإضافة إلي ارتباطه بأمه والشهامة ولا يضيع حقة.

وأضاف أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" تجسّد الرجل البسيط الحالي الشقيان، الذي لا يمتلك من الامكانيات المادية الذي يساعده علي بناء عضلات.

وقارن أحمد العوضي بين شخصية"جابر" و"الخديوي" فهما شخصيتان مختلفتان في الدور حتي في شعرة وجسمه وطريقه عصبيته.

وأكد أحمد العوضي، أن شخصية "جابر" في مسلسل "ضرب نار" شخصية قريبة للجمهور بشكل كبير، ومختلفة عن شخصية الخديوي في مسلسل "اللي مالوش كبير".

 

"الله وكيل" جملة أحمد العوضي الشهيرة.. غير متعلقة بمحافظة معينة


قال أحمد العوضي، إنه لم يتجاوب في رمضان كثيرا على "فيس بوك"، وأن جملة "الله وكيل" هي جملة معتاد عليها اكتسبها من صاحبه الصعيدي.

وأكمل أحمد العوضي خلال تصريحات إعلامية ، أن كل انسان مشهور بجمل وكلمات خاصة به، بعيدا عن اللكنة.

ونفي أحمد العوضي، أن جملته الشهيرة "الله وكيل" خاصة بالشرقية فقط، فهي كلمه صعيدية وليست خاصة بمحافظة معينة.

وربط أحمد العوضي جملته الشهيرة بعدم نسبها لبلد معينة مثل الحلفان ليس خاص بمحافظة معينة ايضا فلا يصح قول أن الحلفان له بلد.

 

أعشق ياسمين عبدالعزيز وما أحبش أشوفها بتنضرب في المسلسلات 


قال أحمد العوضي إنه لايستطيع مشاهدة ياسمين عبدالعزيز «زوجته» في أي من مشاهد الضرب كما حدث من الفنان خالد الصاوي في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي أذيع بشهر رمضان السابق.

وأضاف أحمد العوضي، أنه أنه يشعر بالخوف والقلق علي ياسمين خاصة عندما تتعرض لمشاهد الضرب مثلما حدث بمسلسل "ضرب نار" .

وأكد أحمد العوضي أنه يجب الالتزام بما يريده المخرج والمؤلف، وقد مثل العوضي مع ياسمين عبد العزيز العديد من المسلسلات.

أحمد العوضى الفنان احمد العوضي جابر الكوماندا ضرب نار مسلسل ضرب نار رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

فرج عامر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي عن انضمام هداف المنتخب التونسي

رعب بسمة وهبة من جنيّة لوسي يدفعها لإنهاء حلقة «العرافة»|فيديو

تحققت كل أركان الجريمة.. القبض على مهاجم فاركو في الأراضي السودانية

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة.. غدا

موضوعات متعلقة

أحمد العوضي : اللهجة الصعيدي صعبة وأحتاج للاندماج المباشر معهم في كل المواقف|فيديو

ترشيحاتنا

إيطالي الجنسية .. شوبير يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

طريقة عمل العرقسوس| أحلى وأرخص من الشارع

جلابية الثعبان.. شاب يثير الدهشة بمقطع فيديو لأفعى كوبرا..اعرف السر

مدينة عربية ضمن أفضل القرى السياحية في العالم .. تعرف عليها

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

مفاجأة .. فرج عامر يكشف خطة انتقال لاعب ريال مدريد للهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تحذيرية من السرطان تظهر في المرحاض| احذر

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

نشروها على تيك توك .. زوجان يحتفلان بدخول ثلاثة توائم لهما موسوعة جينيس

بملابس من الحرير .. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الناعمة

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ