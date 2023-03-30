موجز السوشيال ميديا: فرج عامر يكشف خطة انتقال لاعب ريال مدريد للهلال السعودي.. وإعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن اختيار مدرب الزمالك

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "الدوري السعودي يخطط لخطف نجوم العالم في كرة القدم ، مدافع ريال مدريد راموس في الطريق الي الهلال، واعتقد أن ميسي الموسم القادم سيتواجد في الدوري السعودي في صفوف الهلال بمقابل اسطوري".



بالتصويت.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن اختيار مدرب الزمالك

حرص الاعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على مشاركة جمهور الكرة المصرية تفاصيل اختيار المدير الفني لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "اللجنة المكلفة باختيار مدرب الزمالك أوقفت الاتفاق على أي مدرب جديد من جانب الإدارة، اختيار المدرب سيكون بالتصويت منهم فقط في جلسة خلال ساعات.. والتصويت بين ٤ مدربين ودخل مرشح هو السويسري جيراردو سيواني وآخر برتغالي على قائمة التصويت".



بسنت شوقي تهنئ علي ربيع بعيد ميلاده| شاهد

هنأت الفنانة بسنت شوقي، الفنان علي ربيع بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم، وعلقت: “كل سنة وانت طيب يا لولو”.