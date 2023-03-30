أسعار الدواجن والبانية في الأسواق.. الشعبة تزف بشرى

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، مفاجأة عن اسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن تشهد انهيار حقيقي خلال الوقت الحالي.



وأضاف سامح السيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة صدى البلد، أن سعر كيلو البانيه انخفض و يتراوح بين الـ 140 لـ 150 جنيه، بعد أن وصل لأكثر من 200 جنية، مضيفا أن اسعار الدواجن شهدت تراجع حقيقي، من 85 جنيه للكيلو إلى 65 و 63 جنيها للكيلو.



وتابع سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن هناك ما لا يقل عن 22 جنيه انخفاضا في أسعار الدواجن في شهر فقط، موجها حديثه للمواطنين، قائلا :"أزمة الدواجن لن تتكرر، وكانت أزمة عابرة، و انتهت تمامًا".



وأكمل سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن تشهد انخفاضات كبيرة، بعد توفير مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن حدث إفراجات جمركية، وتم الإفراج عن جميع مدخلات إنتاج الأعلاف.



وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أنه من ثلاث أيام تم الإفراج عن 196 ألف طن، أي بمقدار 96 مليون دولار، وأن مدخلات الإنتاج به وفرة لمدة 6 أشهر مقبلة، مستدركا أن المعروض من الدواجن ارتفع فكان هناك 2.5 مليون دجاجة يوميًا فى فترة الأزمة، و اليوم هناك 3.5 مليون، وسيكون هناك زيادة بعد فترة رمضان.

مليون دجاجة



وأوضح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن اليوم هناك زيادة فى انتاج الدواجن وصل لـ مليون دجاجة.

فيما سجلت الدواجن البيضاء أمس الأربعاء 29-3-2023، 65 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 72 و75 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن البرازيلي اليوم



سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 65 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 72 و75 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيهًا للكيلو.



أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 83و 85 جنيهًا تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 72 و77 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 160 و 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 55 و60 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 30 و35 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم الأربعاء عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق، مقارنة ب سعر طبق البيض بداية الاسبوع الجاري

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر” عند 103 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 113 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء 29-3-2023، 109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

وانخفض سعر الكتكوت اليوم عند 8 جنيهات للكتكوت الواحد عمر يوم، بعد أن تراجع بنحو 7 جنيهات الأسبوع الماضي ليصل إجمالي التراجع إلى 10 جنيهات.