حب عمري كان تعبان وسألت عليه.. منة فضالي تكشف انفصالها عنه| فيديو

قالت الفنانة منة فضالي، إنه ليست كل أرتباطها كانت خاطئة، ولكنها أحيانا تقابلت بالاشخاص الصح في التوقيت الخطأ.

وأعترفت منة فضالي من خلال تصريحات لها علي قناة "هي" أنها كانت تحب شخص بشدة وهو أيضا كذلك، ولكن لم يتم موضوع الحب بسبب حبه في تركها لفنها.

وأضافت "منى فضالي" أنها يمكن ان تعود للشخص الذي يحبها إذا عاد مرة اخري، وعندما علمت بمرضة أطمئنت عليه، مضيفة انهم منفصلين من 5 أو 6 سنوات.

مهنة التمثيل لن تدوم

ولفتت منة فضالي إلى أن مهنة التمثيل لن تدوم إذا فقد الانسان جمالة، وتعيد لهم ظهرها لانها تعتمد علي المظهر الخارجي بالاضافة للموهبة.