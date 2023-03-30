مصرع 10 أشخاص في حريق عبارة بالفلبين

قال مسؤول في خفر السواحل الفلبينية، اليوم الخميس إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعد ما شب حريق في عبارة قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين،حسبما أفادت رويترز .

وقال قائد خفر السواحل في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد لمحطة دي.زد.إم.إم الإذاعية، إن 9 أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في حجرات مكيفة الهواء.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل السفينة ليدي ماري جوي 3 بعد أن رشوها بالماء.

وقال خفر السواحل، إنه سيساعد في التحقيقات وتقييم عوامل السلامة، وأيضا التأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود.

وفي مايو ، لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اندلع حريق في عبارة عالية السرعة كانت تقل 134 شخصا على متنها.