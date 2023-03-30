عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 أشخاص في حريق عبارة بالفلبين

صدى البلد

قال مسؤول في خفر السواحل الفلبينية، اليوم الخميس إن 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 230 بعد ما شب حريق في عبارة  قبالة إقليم باسيلان بجنوب الفلبين،حسبما أفادت رويترز .

وقال قائد خفر السواحل في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد لمحطة دي.زد.إم.إم الإذاعية، إن 9 أشخاص أصيبوا في الحريق الذي اندلع في حجرات مكيفة الهواء. 

الفلبين: تضرر 150 ألف شخص بسبب تسرب نفطي قبالة ميندورو أورينتال

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل السفينة ليدي ماري جوي 3 بعد أن رشوها بالماء. 

وقال خفر السواحل، إنه سيساعد في التحقيقات وتقييم عوامل السلامة، وأيضا التأكد من عدم وجود أي تسريب للوقود.

وفي مايو ، لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما اندلع حريق في عبارة عالية السرعة كانت تقل 134 شخصا على متنها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

عاصفة وأمطار بـ 6 محافظات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية |التفاصيل

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن قبل اجتماع البنك المركزي

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر انهيار أسعار الدواجن والبانيه

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

ترشيحاتنا

تقلبات جوية والعاصفة بدأت.. تحذيرات لهولاء المرضى ونصائح عند الخروج من المنزل

أغمي عليَّ وأنا صائم في رمضان فهل بطل الصوم؟ .. حالتان يغفل عنهما

احذر .. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب فى السن بـ عقد الزواج

يستحق الشراء .. أروع موبايل شاومي Note اكتسح الأسواق

مات في الحجز.. مفاجأة في جريمة انتهاك دجال لجسد قاصر بموافقة والدها قربانا للجن بالجيزة

اللبن الحامض بالتمور .. فطار رمضاني مميز يحتل مائدة أبناء مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 منتجات للعناية الشخصية يجب أن يمتلكها كل رجل

للأذكياء .. هل يمكنك اكتشاف الباندا بين جنود الحرب خلال 11 ثانية ؟

نشرة المرأة و الصحة|طفل يصاب بمرض خطير في رأسه....ملابس مي عمر في علاقة مشروعة تثير الجدل

الخروج للضرورة القصوى| العاصفة خلال ساعات وسرعتها 60 كيلو.. والأرصاد تحذر هؤلاء!

فيديو

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ