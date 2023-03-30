إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد اقتحام جنين

أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، خلال اقتحام نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي حاصرت عدة منازل في البلدة، وسط إطلاق نار كثيف، كما اعتقلت أسيراً محرراً، بعد محاصرة منزله.



في السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال قرى قضاء رام الله وطولكرم، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تشكيل الحرس الوطني بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، والذي جاء كجزء من تسوية قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو له مقابل تأجيل خطة الإصلاح القضائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "تشكيل هذه الجماعات يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم".