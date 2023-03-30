السعودية تحذر مواطنيها بسبب الطقس في المدينة المنورة

حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الخميس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، وخيبر، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد، اليوم الخميس، من ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ليصل إلى أكثر من 2.5 متر.

وقال المركز في تغريدة على "تويتر"، إنه “ابتداءً من نهار اليوم الخميس وحتى يوم السبت، المقبل، يتوقع ارتفاع الأمواج على المدن الساحلية لمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ليصل إلى أكثر من 2.5 متر".

وأضاف أنه “من المتوقع كذلك انخفاض في درجات الحرارة من درجتين إلى 6 درجات مئوية، على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل” .