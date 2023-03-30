قبل صرفها السبت المقبل | حالات الجمع بين معاشين ومنحة استثنائية لهذه الفئة

بعد 48 ساعة من الآن، سيتم البدء في صرف معاشات شهر أبريل 2023 مع زيادة 15 % لنحو 11 مليون مواطن، وسيكون ذلك موافق السبت المقبل 1 أبريل 2023، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي .

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

1- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

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قيمة المعاشات بعد الزيادة



تأتي قيمة معاشات شهر أبريل بعد إعلان زيادة المعاشات 2023، كالتالي:

- من يحصل على 2000 جنيه معاش سيكون معاشه يعد الزيادة 2300 جنيها.

- من يحصل على 3000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يحصل على 4000 جنيه معاش ، سيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيها.

- من يحصل على 5000 جنيه جنيه ، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.

- من يحصل على 6000 جنيه معاش، سيكون معاشه بعد الزيادة 6900 جنيها.

شروط الحصول على معاشين 2023

نص القانون على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1 ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

2 ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

3 ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

500 جنيه منحة زواج للابنة المتوفي والدها

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه: "تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة".