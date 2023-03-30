ميدو يحسم الجدل حول انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي

كشف أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة اقتراب مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي المعار جالاتا سراي، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول اقتراب مصطفى محمد من الانضمام إلى الأهلي الميركاتو المقبل، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند ضمه نهائيا من جالاتا سراي وإعادته إلى النادي التركي بنهاية الموسم الجاري.

وقال ميدو عبر برنامجه “الريمونتادا” المذاع عبر قناة “المحور”:" نانت قرر عدم تفعيل بند شراء مصطفى محمد، واللاعب سيعود إلى جالاتا سراي".

أضاف:" أؤكد لكم أن مصطفى محمد لن يعود إلى الدوري المصري في الموسم الجديد، سواء بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك".

أضاف:" مصطفى محمد لديه عرضين من الدوري الفرنسي، ويظل هداف نانت بغض النظر عن أسباب رفض النادي تجديد عقده".

تابع:" اتركوا اللاعبين المصريين يواصلون مسيرتهم في الخارج، لدينا 4 محترفين فقط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وهم محمد صلاح والنني وعمر مرموش ومصطفى محمد، مش عايزين نرجع حد، بل يجب رفع عدد اللاعبين المحترفين".