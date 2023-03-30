من إنتاج الأزهر.. مسلسل «نور» الكارتوني ينجح في جذب الأطفال والكبار|شاهد

استطاع مسلسل "نور ورسالة النور" الذي أنتجته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومشيخة الأزهر أن يحقق نجاحًا واهتماما كبيرًا، تزامنا مع عرض أولى حلقاته خلال شهر رمضان لهذا العام على قناة cbc وقناة الناس ومنصة WATCH IT .

ولاقت الحلقات الأولى من المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوي.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة.

كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.

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