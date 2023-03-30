عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من إنتاج الأزهر.. مسلسل «نور» الكارتوني ينجح في جذب الأطفال والكبار|شاهد

مسلسل نور
مسلسل نور

استطاع مسلسل "نور ورسالة النور" الذي أنتجته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومشيخة الأزهر أن يحقق نجاحًا واهتماما كبيرًا، تزامنا مع عرض أولى حلقاته  خلال شهر رمضان لهذا العام على قناة cbc وقناة الناس ومنصة WATCH IT  .
ولاقت الحلقات الأولى من المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوي.
مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة. 

 

كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.

IMG-20230330-WA0018
IMG-20230330-WA0018
IMG-20230330-WA0017
IMG-20230330-WA0017
IMG-20230330-WA0013
IMG-20230330-WA0013
IMG-20230330-WA0012
IMG-20230330-WA0012
IMG-20230330-WA0011
IMG-20230330-WA0011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

مكفن طفل في ظهر الميكروباص .. سائق يثير الفزع ومطالبات بالقبض عليه

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

40 مليون دولار منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

بعد الزلازل المدمرة.. كارثة طبيعية جديدة على مشارف دمار العالم

خلافات وردود قاسية.. ماذا يخبئ مستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟|تل أبيب: لسنا جزءًا منكم

اعتداءات جديدة من الاحتلال والمستوطنين على باحات الأقصى وأريحا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العاصفة .. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

احترسي... طريقة خطأ في طهي البيض تصيبك بمرض خطير

طريقة عمل جيلي بالشمام

فيديو

شهر الإخفاقات .. ذكريات مارس الحزينة مع الزمالك | فيديو جراف

أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد يقدم واجب العزاء في وفاة اللواء أبو الوفا رشوان.. فيديو وصور

حى على الفلاح..| مصرية تعلن السماح برفع الآذان بمكبرات الصوت في أمريكا/ فيديوجراف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ