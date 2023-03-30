رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود صندوق التكافل نحو تحسين أحوال المشتركين فيه

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود فريق العمل في صندوق التكافل بالجامعة نحو المضي قدمًا في تحسين أحوال المشتركين فيه، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.

ووجه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل لأموال الصندوق؛ بهدف الحصول على مكافأة مجزية في نهاية المدة لكل عضو من أعضاء صندوق التكافل بجامعة الأزهر.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد القادر محمد حسن، مدير الاستثمار بصندوق التكافل، أنه تم شراء سندات خزانة بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ التواصل مع بنك مصر لتركيب ماكينة صرف آلي «ATM» بحرم الجامعة بمدينة نصر، وحرم الجامعة بالدَّراسة، إضافة إلى تركيب ماكينة أخرى بفرع البنات جامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأعلن أن أصول الصندوق ارتفعت إلى 170 مليونًا غير الحساب الجاري الذي بلغ 10 ملايين.

ووجه الشكر لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة؛ لدعمهما الدائم والمستمر للنهوض والارتقاء بالصندوق، وانعكاس ذلك على المشتركين فيه من مختلف كليات جامعة الأزهر.