بالأسماء .. خليفة فيريرا في الزمالك أجنبي من العيار الثقيل

يعلن خلال الساعات القليلة القادمة مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور هوية المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض عقب رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن منصبه بفسخ التعاقد بالتراضي.

ويعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء غدا الجمعة بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يتواجد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مقر الزمالك اليوم الخميس.

أمير يحسم هوية خليفة فيريرا

كما يسابق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة الزمن من أجل إنهاء المفاوضات مع مدير فنى أجنبى من العيار الثقيل يكون قادرا على تصحيح مسار الفريق الأبيض فى بداية الموسم بعدما خسر الفريق العديد من البطولات فى عهد فيريرا الذى قدم "عربون محبة " أثناء إنهاء التعاقد معه بالتنازل عن 320 الف دولار قيمة الشرط الجزائى ومن 200 الف دولار مكافأة الفوز بالدورى والكأس الموسم الماضى تقديرا لعلاقته الطيبة بمرتضى منصور وأمير مرتضى وجماهير الزمالك .

وتلقى أمير مرتضى العديد من السير الذاتية لمدراء فنين أجانب من بينهم الإيطالى والتر ماتزارى والكرواتى والألماني فرانك فودة واليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق لبيراميدز ولكن مازالت الرغبة فى الوصول الى أفضل الأسماء تعطل الإعلان عن هوية الخواجة الجديد.

ومن المنتظر أن يقود أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الفريق الأبيض أمام المريخ السودانى ومعه تيجانا اسماعيل يوسف مدير الكرة وحسين ياسر المحمدى المدرب المساعد بعد رحيل فيريرا وأسامة نبيه بحثا عن إنتصار يعيد البسمة مرة أخرى لجماهير الزمالك بعد الإخفاقات الأخيرة محليا وإفريقيا حيث لم يتبق للفريق الا مواجهة المريخ السودانى الجمعة المقبلة فى أخر ظهور له بدورى أبطال افريقيا بعدما خطف الترجى وشباب بلوزداد بطاقتى التأهل لدور الثمانية .

فيفا ينتصر للزمالك فى قضية ساسي

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد ٦٥٠،٠٠٠ يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد .

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.

وكان أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جهز المستندات الخاصة التي تثبت صحة موقف الزمالك في القضية.