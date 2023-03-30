أول تعليق من صحفي وول ستريت المتهم بالتجسس

أكد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس، أنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.

وقد بدأت منذ وقت قليل أولي جلسات الاستماع في أحد المحاكم الروسية لمراسل وول ستريت جورنال المتهم بالتجسس.

وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المراسل الصحفي الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال في مدينة يكتارينبورج ، إيفان جيرشكوفيتش ، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح واشنطن.

كما يواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناء على تعليمات من الولايات المتحدة.

وأفاد الأمن الروسي أن مراسل مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو، إيفان جيرشكوفيتش، هو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 32 عاما ومن من مواليد عام 1991، ومعتمد رسمياً من وزارة الخارجية الروسية، بأن السلطات تشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية.