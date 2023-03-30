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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت فى بيتك .. خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

رخصة القيادة
رخصة القيادة

تسعي الدولة إلي تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الانترنت حيث يمكن للمواطن الذي فقد رخصة القيادة استخراج بدل فاقد رخصة القيادة والحصول علي الخدمة إلكترونيا.

خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة

عبر خطوات بسيطة يمكن استخراج بدل فاقد رخصة القيادة عبر منصة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :- 

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- تبدء أولي خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة الدخول لبوابة مصر الرقمية  اختيار خدمات المرور.
- فى هذه الخطوة يجب تسجيل حساب على الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

- أما إذا كان لديك حسابا بالفعل، ادخل بياناتك واضغط على زر «تسجيل دخول».

- ويتم فى هذه الخطوة  لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة، اختيار أيقونة «دليل الخدمات».

- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة الضغط على أيقونة بدل فاقد رخصة قيادة، وبعد الموافقة على الشروط أدخل بيانات الرخصة الخاصة بك، وقبل إتمام الطلب، ادفع رسوم شهادة المخالفات.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تشتمل على الآتي «بطاقة الرقم القومي سارية وشهادة مخالفات».

- يجب أن يسدد المتقدم لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة رسوم الخدمة، وموافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يلزم أن يقوم فاقد الرخصة بالتقدم إلى أقرب مركز شرطة، وتحرير محضر بفقدان الرخصة، ووجود شهادة براءة ذمة سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وليست تصريحًا، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة 


وتقدم منصة مصر الرقمية خدمات الكترونية أخري مثل الاستعلام عن مخالفات رخص. القيادة ويحتاج المواطن للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة القيام بخطوات سهلة تتطلب فقط وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وانترنت :-

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة الدخول لمنصة مصر الرقمية

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- ثم فى هذه الخطوة يتم اختيار رخصي

- وفي هذه المرحلة للاستلاممن مخالفت رخصة القيادة سوف يظهر أمامك مجموعة من الخدمات اختار الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- بعد الاختيار اضغط  على الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة
 

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