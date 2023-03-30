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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يفاجئ الجميع .. لماذا تراجع الأخضر بقوة عقب صدور بيانات النمو الأمريكية؟

الدولار يفاجئ الجميع..
الدولار يفاجئ الجميع.. لماذا تراجع الأخضر بقوة

شهد الدولار تراجعا واضحا خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات النمو ربع السنوية في الولايات المتحدة، وكذلك بيانات التضخم الألمانية، فضلا عن استمرار مخاوف اضطرابات القطاع المصرفي وارتفاع شهية المخاطرة.

أظهرت بيانات النمو الصادرة في الولايات المتحدة اليوم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموا أقل من توقعات الأسواق، حيث سجل 2.6%، في الوقت الذي كانت تشير فيه توقعات الأسواق إلى تسجيله 2.7%، وهو ما عزز مخاوف الركود المحتمل لاقتصاد الولايات المتحدة، خاصة بعدما قامت عدة مؤسسات مالية بالفترة الأخيرة بزيادة توقعاتها لحدوث الركود، وهو ما زاد من خسائر الدولار بشكل كبير.


وفي نفس الوقت، كان الدولار قد شهد تراجعا خلال التعاملات المبكرة بالفترة الأسيوية، حيث استمرت العملة الخضراء بالتعرض لعدد من العوامل التي أدت لتراجعها بشكل كبير، خاصة في ظل تعافي شهية المخاطرة بسوق الأسهم اليوم، مع تزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية قد اقتربوا من نهاية دورة التشديد النقدي العنيفة.

ومن ناحية أخرى، فقد شهد الدولار انخفاضا واضحا تزامنا مع الصعود القوي الذي شهده اليورو اليوم، والذي عززه صدور بيانات التضخم الأولية لشهر مارس في ألمانيا، التي أظهرت تباطؤه بشكل طفيف للغاية، ليسجل قراءة تفوق توقعات الأسواق، مما زاد من المراهنات على استمرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة بقوة في اجتماعه المقبل بشهر مايو.

وفضلا عن هذا، فقد استمر الدولار اليوم بالتعرض لموجات بيعية واسعة النطاق، مع استمرار المخاوف من تفشي العدوى بالقطاع المصرفي للولايات المتحدة، بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر ومن قبلهما بنك سيلفر جيت، وهو ما وضع ضغوطا هبوطية قوية على الدولار أيضا خلال تعاملات اليوم.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – خلال تعاملات اليوم بنحو 0.42% ليسجل 102.222 نقطة.

وبالنسبة لتداولاته أمام العملات الأخرى الرئيسية، ارتفع اليورو مقابل الدولار بواقع 0.65% ليسجل 1.0903 دولارا، كما صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.46% إلى 1.2368 دولارا.

وفي نفس الوقت، ومقابل الملاذات الآمنة، تراجع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.12% ليصل إلى 132.71 ين، كما تراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.55%؛ مسجلا 0.9135 فرنك.

أما عن أدائه مقابل العملات السلعية، فقد ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.17% إلى 0.6696 دولار أمريكي، كما صعد الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 0.6239 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار الأمريكي هامشيا مقابل نظيره الكندي بنحو 0.1% إلى 1.3545 دولار كندي.

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