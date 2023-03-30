حسام البدرى : لم أهرب من الأهلى .. ولاعبو بيراميدز اختياري

صرح حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى أنه لم يقم بالهروب من النادى الأهلى لكن قام بتقديم استقالته لمجلس إدارة الخطيب وتمت الموافقة، قائلا “النادى الاهلى بيتى وصاحب الفضل عليا”.

وأوضح البدري خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاعلامى محمد الليثى قائلا " كابتن محمود الخطيب صاحب فضل كبير عليا حيث تم ترشيحي لمنصب المدرب العام فى الاهلى وتجربة بيراميدز لبناء فريق جديد، وقمت باختيار جميع اللاعبين فى ذلك التوقيت للفريق ولكن حزنت بسبب غضب جمهور الاهلى ولو كنت أعرف مكنتش روحت بيراميدز" .