رامز لـ نسرين أمين: هجبلك حقك من مصطفى شعبان

استقبل رامز جلال، الفنانة نسرين أمين، بمجرد وصولها بصحبة الإعلامية كارلا حداد بوصلة من السخرية.

وقال رامز جلال عن نسرين أمين: "اتخانقتي مع مصطفى شعبان ليه قوليلي يا نسرين وأنا أجبلك حقك".

حلت الفنانة نسرين أمين مساء اليوم الخميس ضيفة على رامز جلال فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير رامز نيفر إند.



طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والذي يعرض عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه