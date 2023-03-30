بدء الترويج لمسلسلات النصف الثاني من رمضان.. تعرف على القائمة

بدأ القائمون على مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، الترويج لأعمالهم استعداد لبدء عرضها يوم 16 رمضان وكان من أوائل هذه المسلسلات التى بدأ الترويج لها مسلسل تغير جو.





تفاصيل مسلسل تغير جو

ويعتبر مسلسل تغير جو للفنانة منة شلبي من أهم المسلسلات التى يتم عرضها فى النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم إياد نصار وماجدة زكي.

أحداث مسلسل تغير جو

تدور الأحداث حول شخصية “شريفة” مهندسة الديكور التي تعيش داخل العديد من الأزمات الاجتماعية بسبب ظروف عائلية خاصة بوالدتها، لتبدأ مرحلة جديدة فى حياتها بعد معرفتها بأستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يغير مسار حياتها.





مسلسل تلت التلاتة

وأيضا من المسلسلات التى بدأ أبطالها الترويج لها استعداد لبدء عرضها مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق والتى تخوض السباق الرمضاني بمسلسل تلت التلاتة.





أبطال مسلسل تلت التلاتة

مسلسل "تلت التلاتة" من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولتة إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلتنى فؤاد وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل تحت الوصاية

وأيضا بدأت قناة dmc الترويج لمسلسل تحت الوصاية من خلال عرض البرومو بشكل مكثف استعداد للعرض ابتداء من يوم 16 رمضان.



مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي وخالد كمال ورشدي الشامي.





قصة مسلسل تحت الوصاية

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، وترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين. تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.



مسلسل جت سليمة

وأيضا من أهم المسلسلات التى من المفترض بدء عرضها يوم 16 من شهر رمضان الحالى مسلسل دنيا سمير غانم، وهو المسلسل الذي تعود به دنيا سمير غانم للدراما مجددا بعد غياب سنوات حيث أن أخر أعمالها فى الدراما مسلسل بعنوان بدل الحدوتة تلاتة.





تفاصيل مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وهالة فاخر وبيومي فؤاد وسلوي خطاب، ومن تأليف كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال ومن إخراج إسلام خيري

مسلسل الصندوق

كما بدأت قنوات mbc الترويج لمسلسلها الجديد الصندوق والذي يقوم ببطولته الفنان الشاب أحمد داش.





تفاصيل مسلسل الصندوق

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وكان طرح القائمون على مسلسل “الصندوق” البوسترات الدعائية لأبطال العمل، الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023 على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة وقناة mbc مصر، حيث تصدر كل بطل من الأبطال البوسترات منفردًا وهم أحمد داش وهدى المفتي وعلي قاسم.