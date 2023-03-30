سهل وغير مكلف .. طريقة عمل الجلاش الحلو

اذا كنت تحاولين تقديم أكلات مبتكرة في رمضان نقدم لك اليوم طريقة عمل الجلاش

المكونات:

1 باكيت من ورق الجلاش.

200 جرام زبدة ذائبة.

200 جرام مكسرات مطحونة (لوز، فستق، جوز الهند).

1/4 كوب سكر أو عسل.

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري).

ماء ورد (اختياري).

عصير ليمونة (اختياري).

خطوات التحضير

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي ورق الجلاش على سطح جاف ونظيف.

افردي طبقة من ورق الجلاش واغمسيها بالزبدة الذائبة باستخدام فرشاة.

رشي طبقة الجلاش ببعض المكسرات المطحونة والسكر أو العسل.

يمكنك إضافة قرفة ورشها من عصير الليمون أيضًا إذا أردت.

قومي بلف الجلاش بشكل محكم لتشكل أنبوبًا، ثم قومي بلفه مرة أخرى حول نفسه بشكل دائري.

ضعي الجلاش في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

قومي بتكرار هذه الخطوات حتى ينفذ لديك جميع ورق الجلاش والحشوة.

ضعي الجلاش في الفرن واتركيه لمدة 20-30 دقيقة حتى يتحول لونه إلى ذهبي فاتح.

اخرجي الجلاش من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق قبل التقطيع.

يمكنك تقطيع الجلاش إلى شرائح صغيرة أو متوسطة الحجم.