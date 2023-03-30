البيت الأبيض: اعتقال الأمريكيين تكتيك اتبعته روسيا لفترة طويلة.. والاتهامات سخيفة

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن اتهامات روسيا لمراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بالتجسس “سخيفة”.

وكشف البيت الأبيض، عن أن “اعتقال الأمريكيين تكتيك اتبعته روسيا لفترة طويلة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الخارجية الأمريكية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية بشأن احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.

وقالت جان بيير: "الليلة الماضية، تحدث مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل فيها جيرشكوفيتش، كما كانت وزارة الخارجية على اتصال مباشر مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك العمل بنشاط لتأمين الوصول القنصلي للمواطن جيرشكوفيتش".

وأضافت أن "استهداف المواطنين الأمريكيين من قبل الحكومة الروسية أمر غير مقبول. إننا ندين اعتقال غيرشكوفيتش بأشد العبارات، كما ندين استمرار الحكومة الروسية في استهداف وقمع الصحفيين وحرية الصحافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستسمح للولايات المتحدة بالوصول القنصلي إلى مراسل صحيفة وول ستريت جورنال المحتجز.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي ترددت عن احتجاز روسيا لصحفي أمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العلاقات العامة لـ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي احتجزوا إيفان جيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي من مواليد عام 1991، ومعتمد في وزارة الخارجية الروسية ويعمل مراسلا لمكتب صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس.