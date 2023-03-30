الإسماعيلي يسجل 3 أهداف في مرمى سموحة بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وسموحة بتقدم الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء المقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي التهديف في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 38 ضاعف مدبولي النتيجة وسجل الهدف الثاني للإسماعيلي ليصعب المهمة على سموحة.

وفي الدقيقة 40 يسجل محمد الشامي لاعب الإسماعيلي الهدف الثالث في مرمى سموحة لتصبح النتيجة 3-0.

ويتمكن سموحة من تقليص الفارق في الدقيقة 41 عن طريق مالك بعيو.