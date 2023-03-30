أنفق على زوجتي رغم سوء معاملتها.. فهل تعد آثمة شرعاً؟ الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يشكو من زوجته النكدية على حد وصفه، وإنها تتعمد معاملته بشكل سيئ وترك البيت، وهو يتكفل بالإنفاق عليها رغم سوء معاملتها له، فهل تعتبر آثمة؟

بتعاملنى وحش

وقال أمين الفتوى: "هى شريكة فى الحياة، وإحنا مش ملائكة، وأكيد هى مش نكدية كده بدون أساس ولو هى كده تبقى محتاجة علاج نفسي".

واستكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابته: "لا أظن أن الطبع ده موجود المرأة بتزعل أكثر من زوجها لما مبتشوفش معاملة طيبة ولا بتسمع كلمة طيبة منه والقرآن الكريم علمنا أن نقدم دائما لأنفسنا بالمعاملة الطيبة"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

الحقن غير مفطرة حتى لو فيتامينات أو مسكنات

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحقن بجميع أنواعها سواء عضل أو وريد أو شرجية، غير مفطرة، وهذا اختيار دار الإفتاء، لافتا إلى أن الحقن تأخذ عبر الوريد أو العضل وهذا ليس منفذ إلى الجوف كل ما فيها ليس بطعام لم يدخل إلى الجوف أو المعدة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس:"الحقن حتى لو فيتامينات أو مسكنات، حتى لو حس الشخص بنشاط فى بدنه بعدها، غير مفطرة، وصيامه صحيح ولا أى شئ فيه عليه، أما الحقنة الشرجية فهناك خلاف عليها، ونحن نأخذ برأى السادة المالكية، بأنها جائزة".