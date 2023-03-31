مختار مختار: واثق في انتصار الأهلي على الهلال السوداني

أكد مختار مختار نجم الأهلي السابق أن مباراة الأهلي والهلال بين فريقين في كرة القدم، وكل النتائج واردة، مشيرًا إلى أن تاريخ الفريق الأحمر في مواجهاته أمام المنافس لن يكون له قيمة، لأن الحسم يكون في أرض الملعب، مشيرًا إلى أن الأهلي معتاد على الظروف الصعبة.

وقال نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب احترام الخصم، وأن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم من أجل الفوز، حتى لا يحدث أثار سلبية خلال الـ90 دقيقة، وبالتأكيد اللاعبين يدركون ذلك".

وأضاف: "لا نريد تشتيت اللاعبين والجهاز الفني للأهلي في أمور بعيدة عن كرة القدم، يجب التوقف عن الانتقادات في هذا التوقيت ودعم الفريق إعلاميًا وجماهيريًا".

وأكد مختار مختار ثقته في انتصار الأهلي على الهلال السوداني، والصعود لدور الثمانية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك حسابات كثيرة للصعود لكنه لا يريد الخوض فيها، وعلى لاعبي الفريق الحذر فقط من هذه النتائج.

وواصل: "تسجيل الهدف الثاني قد يكون أمرا خطيـرا للنادي الأهلي، لأن المنافس قد يسجل هدفا في أي وقت، ولكن الوصول للهدف الثالث سيكون خير تأمين من أجل الصعود لربع النهائي".