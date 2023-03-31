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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر انستجرام

اسماء جلال
اسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة فيها على المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها مما حاز إعجاب متابعيها. 

اسماء جلال

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل الهرشة السابعة مفاجأة قوية لشريف الذي عرف أنه أب لفتاة تبلغ من العمر ١٦ عامامن علاقة سابقة مع أجنبية. 

حاولت فتاة تدعى جوليا التواصل مع شريف خلال الفترة الماضية لكنه كان يرفض كل محاولاتها حتى أرسلت له فيديوتحكي فيه أنه والدها الذي كانت تبحث عنه منذ سنوات حتى عرفت اسمه وسط حالة من الصدمة والذهول من جانبه. 

في الوقت نفسه تتدهور علاقة نادين وآدم بسبب رفضه عملها، في الوقت الذي تصر فيه على الحصول على فرصتها،وتبحث لتوأمها عن مدرسة مميزة. 

يتعرف آدم على فتاة جديدة تساعده في مشروعه، ويبدو أنه يتقرب منها في ظل انشغال نادين بالخلافات معه ومرورهابحالة من الملل الزوجي. 

مسلسل الهرشة السابعة 

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنانسليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي

اسماء جلال كريم الشناوي الهرشة السابعة الصدمة والذهول الخلاف علاقة سابقة

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