قطع الكهرباء عن قرى مركز ومدينة طوخ بالقليوبية لهذا السبب

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية انقطاع التيار الكهربائي بقرى مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات طوخ.

وقالت المديرية أنه تم الدفع بالفرق الفنية لأعمال الإصلاح والعمل على إعادة التيار فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما قدمت المديرية اعتذارا للمواطنين عن العطل.



وتقدمت شركة الكهرباء بالقليوبية، بالاعتذار لجميع المشتركين بقرى مركز ومدينة طوخ، عن فصل التيار الكهربائي بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات طوخ، وجارى الإصلاح وإعادة التيار في أسرع وقت.



كما قدمت محافظة القليوبية عبر بيان لها اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء، حيث أشار إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء، وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبية بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.