الزمالك يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأعضاء لجنة الاختيار

كشف جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلفا لـ فيريرا

وأكد جمال عبدالحميد في تصريحات عبر قناة الزمالك أن هناك لجنة مكونة من ٩ من نجوم الزمالك وهم خالد الغندور، طارق يحيي، أحمد حسام ميدو، جمال عبدالحميد، أحمد عبد الحليم ,حمادة عبد اللطيف وإسماعيل يوسف، عبد الحليم علي وأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة.

وأضاف أن اللجنة ستجتمع صباح اليوم الجمعة لمناقشة كافه السير الذاتية التي تم جمعها وسيتم اختيار الأنسب و الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة النادي مساء اليوم الجمعة.